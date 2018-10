El futuro de Messi en la Selección es una incógnita

"Hablé con Messi hace unos diez días, después de la charla que tuvimos la decisión final es que no venga convocado", repitió sobre su anuncio de la semana pasada, cuando viajó a la entrega de los premios FIFA "The Best" en Londres.



Embed "LA DECISIÓN FINAL ES QUE MESSI NO SEA CONVOCADO"#90MinutosFOX | Lionel Scaloni, sobre la ausencia del delantero del Barcelona en la Selección Argentina. pic.twitter.com/4KRt1oxcoO — FOX Sports Argentina (@FOXSportsArg) 1 de octubre de 2018



"No hablamos de lo que pueda pasar en un tiempo, sí hablamos de cómo jugó el equipo porque sinceramente Leo ve todo, pero no más allá de eso porque en mi cabeza no está planteado más adelante que estos partidos", admitió.

El entrenador de la Selección argentina, Lionel Scaloni , reconoció hoy que no charló con el capitán Lionel Messi sobre lo que pueda pasar en un futuro con su presencia en el conjunto albiceleste, que no lo tendrá como mínimo hasta 2019.