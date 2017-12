El gran momento de Pepe

La posibilidad de jugar en una liga competitiva de Europa era uno de los objetivos de Pepe, que ya había descartado ir a la selección argentina y quería además de jugar en el Viejo Continente estar cerca de su familia debido a un problema de salud de su esposa y estar con su pequeño hijo. Lo que nunca imaginó el opuesto zurdo sanrafaelino (por adopción) José Luis González, era que tan rápido la iba a estar rompiendo en su nuevo equipo, el Ajaccio de Córcega, de la Ligue A Profesional del vóleibol francés.





Y que la está rompiendo no es una expresión, sino un hecho estadístico, ya que Pepe es actualmente –al finalizar la primera parte del torneo– el máximo anotador (243 puntos), mejor atacante, y tercer mejor sacador de la liga y estrella del sexteto corso, siendo un símbolo para el club insular francés y rostro del merchandising del club.





"Pese a que me cuesta adaptarme al ritmo de juego de esta liga, ya se están dando gracias a Dios las cosas y los números son positivos y estoy como top scorer", dijo el bonaerense que se radicó en el Sur mendocino a los 12 años, en entrevista exclusiva con Ovación, y agregó: "Pero no es nada fácil. Me cuesta mucho en lo físico, ya que aquí recibís más cantidad de pelotas que en otras ligas".





Sobre la exigencia del torneo galo, González hizo un panorama: "La paridad que hay entre los 12 equipos participantes es tal que aquí cualquiera le puede ganar a cualquiera. Por ejemplo el puntero (Chaumont) perdió con el último (Toulouse) y el penúltimo (Rennes). Tenés que estar al ciento por ciento en cada partido. El campeón de hace dos años al año siguiente descendió. Un equipo del año pasado tenía el 10º presupuesto del torneo, finalizó 8º y en playoffs eliminó al puntero y así hasta llegar a la final, donde perdió. Eso significa que los puntos están muy repartidos", explicó el ex opuesto de la selección nacional.





"El equipo (Ajaccio) está bien, a pesar de que estamos sextos no estamos lejos de los equipos de vanguardia y falta la mitad del torneo. En la Copa Europea tenemos que jugar mañana (por hoy) con un equipo de Eslovenia (Calcit Kamnik), y pese a que perdimos allá en tie break, un 3-1 o 3-0 a favor nos dará la clasificación a la otra ronda directo", dijo el rubio voleibolista.





"Afortunadamente aquí estamos bien con la familia, pero ahora que llegan las fiestas se extraña mucho a los parientes, a pesar de que en los diez años que he jugado en Europa (Grecia, Chipre, Turquía, Polonia y también Dubai) nunca se ha podido viajar para las fiestas de fin de año. La competencia sigue y los técnicos no quieren que los jugadores se tomen descanso y vuelvan fuera de forma", manifestó Pepe.





Respecto a la selección, deslizó: "Yo renuncié a principios de año y hablé con Julio Velasco sobre el tema. Sin embargo creo que a pesar de mis 32 años el entrenador aún me tiene en cuenta y no se descarta una posibilidad de llamado para jugar el Mundial de Italia, no así la Liga Mundial, donde no llego por una cuestión de tiempo", cerró el jugador que llena de orgullo a San Rafael y Mendoza.









González es la "cara visible" del Ajaccio





voley raul1.jpg





Además de ser el máximo anotador de la liga profesional francesa, dentro del club corso Pepe es un símbolo del club y así lo demuestra este afiche donde publicitan los productos de la boutique del equipo, que ofrece el merchandising del equipo.