El hockey sigue sumando jerarquía

El hockey sobre césped sanrafaelino continúa sumando profesionales de jerarquía. Es el caso de Belgrano que incorporó a Lucía Caride, prestigiosa kinesióloga que trabajo durante cuatro años con las Leonas.

Tras recibirse (estudió en la Universidad de Buenos Aires) su máximo anhelo era poder trabajar con el seleccionado argentino femenino por eso se contactó con el kinesiólogo de aquel momento.

Al poco tiempo comenzó a trabajar junto a él en su consultorio y en un equipo de rugby. Y de repente Lucía comenzó a cubrir los entrenamientos del elenco argentino.

De los tres profesionales solamente viajaban dos, los de mayor experiencia. Sin embargo en 2011 se abrió una ventana y por ahí entró Caride que acompañó a la delegación en un torneo que se disputó en Mendoza.

Fue simplemente el comienzo de una etapa llena de éxitos y alegrías.

Ante la salida de una de las kinesiólogas, Lucía ocupó ese lugar, así llegaron más viajes sobre todo porque habla muy bien el inglés, eso fue clave para su despegue definitivo.

Sensaciones

De un momento a otro Lucía llegó al lugar que tanto había soñado.

"Casi sin darme cuenta estaba trabajando con las Leonas. Iba mañana y tarde a los entrenamientos en el CENARD y las acompañaba a las giras", recordó.

Su vínculo finalizó en 2014 cuando optó por un post grado de tres años en Estados Unidos.

"Conseguí una beca y no dudé en aprovecharla. En ese momento sentí que mi ciclo con las Leonas había finalizado aunque en algún momento me arrepentí", destacó.

Cuando regresó a Buenos Aires Lucía tomó una decisión muy importante.

"Primero mi novio vive en San Rafael y segundo en Estados Unidos viví en una ciudad muy chica donde me encantó ese estilo de vida. No quería saber nada más con la forma en la que se vive en Buenos Aires. Todo eso influyó en la decisión", explicó.

Nacida en Buenos Aires hace 35 años Lucía entrena la sexta división de Belgrano.

También atiende en su consultorio particular, el cual estará terminado en breve dentro del gimnasio de su novio Ramiro.

Además es probable que trabaje junto a los seleccionados locales.

Un lujo, un motivo más para que el hockey siga creciendo.

Inolvidable momento olímpico

Del 27 de julio al 12 de agosto de 2012 en Londres se disputaron los Juegos Olímpicos.

Dentro de la delegación argentina de hockey sobre césped femenino estuvo Lucía Caride.

"Desde el comienzo del año el "Chapa" (Retegui) me decía siempre que iba a viajar pero hasta no subir al avión no lo creía, no quería ilusionarme por las dudas", contó y agregó "fue un sueño vivir esa fiesta del deporte en su máxima expresión. Es realmente impagable. Estar con los mejores deportistas de tu país pero también a nivel mundial. Estar tomando un café en la Villa Olímpica y cruzarte con Usaín Bolt o Roger Federer. Una experiencia única e inolvidable".