El insólito pedido sexual de Troglio a sus jugadores

El presente de Pedro Troglio al frente de Universitario de Perú lo encuentra con el equipo en la quinta posición y con un buen rendimiento. Es por eso que, para mantener la competitividad, el entrenador argentino le pidió a sus futbolistas que adopten un comportamiento particular.





"Queremos que las piernas aguanten. Es solamente comer y descansar. Eso quiere decir que ninguno puede hacer otra cosa, ni siquiera hay que dormir cola con cola con la esposa. Y nada más. Pensar solamente en jugar", explicó el entrenador argentino tras el triunfo por 2 a 1 ante la Universidad de San Martín, por la octava fecha del campeonato peruano.





Para justificar sus dichos, Troglio justificó: "Tenemos que ganar todo lo que se venga porque, además, nos descontaron un punto. El torneo está en una etapa en la que no le podemos dar ventaja a nadie. No podemos darnos el lujo de perder más puntos. Habrá que mejorar más y el jugador de la U debe olvidarse de los bailes y de las mujeres".