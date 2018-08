El jefe de la barra de Gimnasia amenazó a Lugones

El titular de la Aprevide , Juan Manuel Lugones, denunció que recibió amenazas de muerte de parte del jefe de la barrabrava de Gimnasia y Esgrima La Plata , mediante un video que publicó en las redes sociales.

"Sé quién es usted, sé dónde vive", le dijo Christian "El Volador" Camillieri a Lugones mediante un video que publicó en las redes sociales, según denunciaron desde el organismo de seguridad provincial.

En el video, según la denuncia, Camillieri indicó: "Como usted sabe quién soy yo, yo sé quién es usted, sé dónde vive", y agregó "quédese tranquilo, esto no es para amenazarlo. Ojo, no se malinterprete doctor Lugones, no soy un mafioso".

"Pero yo sé todo: como usted sabe de mí, yo sé todo, lamentable. Usted tiene hijos también, doctor", señaló el reconocido barrabrava del "lobo" platense.

La amenaza del barra:

Desde el organismo de seguridad indicaron que "Camillieri es el líder histórico de la barra de Gimnasia, quien durante mucho tiempo gozó de gran impunidad y a partir de la gestión que comanda desde el ministerio de Seguridad Cristian Ritondo, empezó a perder terreno hasta terminar fuera de las canchas".

En el reciente video que le dedica a Lugones, también afirmó que "a usted (por el titular de la Aprevide) en algún momento se le va a escapar... ¿Y sabe qué se le va a escapar? Usted va a tener un muerto en algún estadio porque es muy irritable". .

Las amenazas de Camillieri se dan luego que Lugones firmó un a resolución para la prohibición de concurrencia a "El Volador" porque, "además de ingresar al estadio sin entradas, manejaba los puestos ambulantes de parrillas, cuya comercialización está prohibida por la Municipalidad de La Plata".