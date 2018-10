El arquero Pedro Gallese, actualmente en Tiburones de Veracruz, es uno de los candidatos a reforzar el arco de Boca tras la lesión del mendocino Esteban Andrada

El peruano sabe que su llegada está directamente ligada a la clasificación del equipo del Mellizo a semis de la Copa Libertadores.

"El jueves voy a hinchar por Boca", aseguró en diálogo con Fox Sports.

Y agregó: "Hasta el momento no sé más de lo que se habla en la prensa y lo que me dice mi representante, que están hablando de club a club. Me dice que espere y que esté tranquilo. Todo jugador quiere llegar a un equipo grande como es Boca, es un grande de Sudamérica, así que sería lindo llegar ahí".

El arquero, de 28 años, sabe lo que es jugar en La Bombonera, ya que fue el arquero de la selección peruana en el partido de Eliminatorias: "Es un escenario muy lindo, el hincha presiona bastante al equipo rival y eso es motivante para el jugador", afirmó.