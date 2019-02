El Leeds del Loco Bielsa ganó y sigue segundo

El Leeds del rosarino Marcelo Bielsa venció ayer de local 2 a 1 a Bolton Wanderers, en un partido de la 34ª fecha de la Championship League del fútbol inglés y sigue metido en la pelea por la punta y el ascenso directo. El conjunto del ex entrenador de Newell's está como escolta junto con Sheffield United, que ganó 1 a 0 a Albion, dos puntos por debajo de Norwich (3-2 a Bristol).





Jesús Méndez le dijo adiós al fútbol

Retiro. El ex volante de Central (entre otros equipos) Jesús Méndez anunció ayer su retiro del fútbol profesional. "Podría haber jugado hasta los 38 años porque mi físico me permitía estar bien", dijo el mendocino de 34 años, aunque luego admitió: "En esta última etapa me costaba levantarme a las mañanas, iba fastidioso a los entrenamientos, no era feliz".

Manchester City y Chelsea, la gran final

FA CUP. Los delanteros argentinos Sergio Agüero y Gonzalo Higuaín chocarán hoy en la búsqueda de un nuevo título, cuando sus equipos respectivos, Manchester City y Chelsea, disputen la final de la FA Cup del fútbol de Inglaterra. El encuentro se desarrollará en el estadio Wembley desde las 13.30.