El Leverkusen tomaría una dura represalia contra Colón

En los últimos días se conoció que Colón llegó a un acuerdo con sus pares de San Lorenzo de Tostado por el pago del 20% que les corresponde por el dinero que la entidad rojinegra percibirá en la venta de Lucas Alario al Bayer Leverkusen de Alemania.





Sin embargo, el monto no trascendió aunque sí se supo que entre Colón y San Lorenzo se firmó una cláusula de confidencialidad, que exigió el presidente José Vignatti, para que no trasciendan el monto que percibirán ambas partes.





La página Doble Amarilla confeccionó un informe acerca de los detalles de esta negociación y de las gestiones que se realizan con el Bayer Leverkusen para determinar el dinero que les corresponde a cada parte. En el inicio de la nota se expresa que por el total de la venta "una parte le corresponde a San Lorenzo de Tostado y otra deberá devolverle al club alemán, pese a haberle presentado un documento a la jueza Ana Rosa Álvarez, en el cual el club aseguraba que no le iba a retornar los €3.190.000 al elenco europeo".





En cuanto a las gestiones con San Lorenzo, se informa que "Vignatti pidió una cláusula de confidencialidad con sus pares del club formador para que no se divulguen las cifras, que estarían claras si Colón hubiese logrado respetar lo presentado ante la jueza Álvarez en 2017. Este recurso es una señal de que la máxima autoridad 'sabalera' perdió la batalla contra el club alemán y deberá reconocerle la devolución de los €3.190.000".





Mientras que luego se destaca: "En este escenario, de todas maneras, Vignatti es el gran perdedor: No pudo conservar el dinero. Y le llevó siete meses de negociaciones infructuosas para no conseguir cambiar nada de cómo era todo al principio. Colón no podrá conservar el dinero que prometió devolverle al Leverkusen, y las estrategias que utilizó Vignatti en su viaje a Alemania, a principios de año (que incluyeron el ofrecimiento de parte del pase o la totalidad del pase del chico Sandoval) fueron rechazadas por el elenco de la Bundesliga".





En el informe también se hace referencia a las declaraciones de Carlos Rabazzi, abogado de San Lorenzo, quien blanqueó que "San Lorenzo de Tostado no cedió nada sino que reconoció derechos. La situación se dilató por una clausula que tiene el contrato. Colón continúa en gestiones con los alemanes para tratar de conseguir el mejor monto. De todo lo que cobre Colón, ese 20% irá a San Lorenzo de Tostado".





En tanto, en el cierre de la nota se hace referencia a las negociaciones de Vignatti con los alemanes y se manifiesta que "hasta ahora, sus acciones fueron infructuosas: el Leverkusen no quiere jugadores, mucho menos una quita (el Sabalero buscaba pagar sólo €2 millones del monto total). Los alemanes quieren todo el dinero prometido o llevarán a Colón ante la FIFA y el TAS. A Vignatti le falló el operativo seducción y parece que, sólo, le queda reconocer que esta vez perdió y pagar".