El Loco, con cáncer de lengua

La Asociación del Fútbol Argentino ( AFA ) anunció que ayudará al ex campeón mundial, René Houseman, en el tratamiento que iniciará, luego de habérsele diagnosticado cáncer de lengua.El organismo mayor del fútbol argentino destacó que "dispondrá los medios necesarios para hacer frente al tratamiento" que iniciará el otrora puntero derecho del seleccionado argentino, campeón del mundo en 1978.El club Excursionistas, del cual es hincha e ídolo el ex delantero santiagueño, de 64 años, informó que el 'Loco' "atraviesa un difícil momento de salud, a partir de un diagnóstico de cáncer de lengua".Houseman, oriundo de la localidad de La Banda, resultó figura inconmensurable del histórico equipo de Huracán campeón Metropolitano 1973. También vistió las camisetas de Defensores de Belgrano, River Plate, Independiente y se retiró en su querido Excursionistas, en la Primera C, jugando apenas 26 minutos en el torneo de 1985.Reconocido por una gambeta endiablada y una velocidad inusual en el manejo del balón con los dos perfiles, el delantero jugó 55 partidos con la camiseta del seleccionado argentino (jugó los Mundiales Alemania '74 y Argentina '78) y marcó 13 tantos.