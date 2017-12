El Manchester United, con Marcos Rojo, derrotó a West Bromwich

Manchester United, con el ingreso del defensor Marcos Rojo, derrotó este domingo como visitante a West Bromwich por 2 a 1 en uno de los dos partidos correspondientes a la 18va. fecha de la liga inglesa de fútbol El belga Romelu Lukaku (PT 27m) y el inglés Jesse Lingard (PT 35m) marcaron para Manchester United, mientras que Gareth Barry, reemplazante del volante Claudio Yacob, descontó para West Bromwich (ST 32m).Rojo, ex Estudiantes La Plata, ingresó a los 21 minutos del segundo tiempo. En tanto, el arquero del seleccionado argentino de fútbol, Sergio Romero, fue suplente.El conjunto que dirige el portugués Jose Mourinho está segundo en el certamen inglés con 41 puntos a 11 del líder, Manchester City (52).Por su parte, Liverpool goleó como visitante a Bournemouth por 4 a 0 y se mantuvo en el cuarto puesto con 34 unidades.: Leicester 0-Crystal Palace 3; Arsenal 1-Newcastle 0; Brighton And Hove 0-Burnley 0; Chelsea 1-Southampton 0; Watford 1-Huddersfield 4; Stoke City 0-West Ham 3; y Manchester City 4-Tottenham 1.Lunes: Everton-Swansea City (Federico Fernández).Manchester City 52 unidades; Manchester United 41; Chelsea 38; Liverpool 34; Arsenal 33; Burnley 32; Tottenham 31; Leicester 26; Watford y Everton 22; Huddersfield 21; Southampton y Brighton And Hove 18; Crystal Palace y West Ham 17; Bournemouth y Stoke City 16; Newcastle 15; West Bromwich 14; y Swansea 12.