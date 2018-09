El Mellizo explicó los motivos de la ausencia de Zárate

Guillermo Barros Schelotto pudo festejar más que feliz sus cien partidos como entrenador de Boca. Su equipo tuvo un rendimiento convincente, se mostró sólido en todas sus líneas y no dejó dudas ante Vélez . Y en contexto, el Mellizo valoró lo que significa ser parte del club del centenar.

"No hubo muchos entrenadores en la historia de Boca que hayan llegado a cien partidos, sobre todo en esta época que hay más presión, pero la verdad es que hemos hecho y venimos haciendo un buen trabajo en conjunto con la dirigencia y los jugadores", afirmó en charla con TNT Sports.

"Nos vamos acomodando según las necesidades del partido. Tenemos la ventaja de tener variantes y cuando no tenemos la pelota le damos un poco la obligación a Pavón y Cardona si están por afuera para que den la vuelta. Pero quizás nos fijamos más en cómo poder llegar a poder dañar al rival que en el armado nuestro", analizó el Mellizo.

"¿Si su ausencia influyó en el contexto o fue una decisión técnica? 50 y 50. La decisión fue mía y no lo consulté con él. Terminó el partido en Paraguay y todo el mundo me preguntaba '¿Juega Zárate?´. Me parece que era exponerlo mediáticamente y necesitamos tranquilidad. Queremos que los buenos jugadores que tenemos jueguen con la mente en blanco. Y por más que digan que no, yo fui jugador y cuanto yo jugaba contra Gimnasia me preguntaban sobre eso toda la semana. Contra Gimnasia erré dos penales, los dos me los atajaron los arqueros", argumentó sobre la ausencia de Mauro Zárate.