El Mellizo no puede con su genio: su calentura en medio de los festejos

En Boca no cayeron para nada bien las declaraciones de Norberto Alonso -había criticado con dureza el juego del Xeneize-; y quien tomó el guante y respondió, fiel a su estilo, fue Guillermo Barros Schelotto

"Que nos respete como nosotros respetamos a River. Alonso es un maleducado", tiró el Mellizo con efusividad, recalcando que el Xeneize fue el mejor del campeonato, el que mejor jugó y el que hizo más goles.

Embed #CentralFOX | Guillermo Barros Schelotto: "Que Alonso no sea maleducado y nos respete como campeón" pic.twitter.com/Su9HvwtHcc — FOX Sports Argentina (@FOXSportsArg) 10 de mayo de 2018

Su calentura llegó después de que el referente millonario dijera que "me gustaría agarrarlo a Boca otra vez (por la Libertadores) y darle un bife. No es el Boca de Bianchi que te podía hacer daño, este equipo no se sabe a qué juega".