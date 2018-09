El Mono Navarro Montoya cruzó al Patrón Bermúdez

Carlos Navarro Montoya respaldó a Paolo Goltz luego de las críticas de Jorge Bermúdez contra el central de Boca tras el triunfo ante Libertad por los octavos de final de la Copa Libertadores

"No me gusta cómo comunica las cosas Bermúdez. Hay que ser más respetuoso con los colegas y él era el primero en pedir respeto cuando era jugador. No estoy para nada de acuerdo en sus formas. Me molesta cuando se hace con el discurso una extorsión con el éxito pasado", afirmó el Mono en el programa "Ataque Futbolero" de AM 1050.

Embed Cuando vendrán a Boca defensores que eviten el gol de los rivales? No puede ser que los que están en campo faciliten los goles rivales. Un partido para jugar con el cuchillo entre los dientes pero miren lo que hace GOLTZ! — jorge bermudez (@patronbermudez) 30 de agosto de 2018

Mientras que Goltz había dicho que "es muy respetable la opinión (de Bermúdez) porque en el club se lo respeta mucho". Y agregó: "Es alguien que vivió una época muy gloriosa. El primer gol que nos convierten es un error mío, responsabilidad mía. Hay que trabajar y mejorar".