El motivo por el cuál Maradona no irá al casamiento de su hija

Cuando Diego Maradona se enteró que su hija Dalma se casaría, el ex futbolista se mostró más que feliz y emocionado por esta noticia. Aunque resulte difícil de creer, no asistirá a su boda.

Lejos de llamarse a silencio, su abogado, Matías Morla, contó los motivos que llevaron a Diego a tomar esta drástica decisión.

"Hoy Dalma Maradona dijo que no iba a invitar a Rocío Oliva a su casamiento, y Diego dijo 'no voy'. ¿Por qué? 'Porque no voy con mi pareja'. Ahora, se va a abrir un sinfín de preguntas: ¿está bien que no vaya al casamiento de la hija? ¿Está bien que tu hija no te deje llevar a tu pareja?", expresó el hombre.

Por las dudas, rápidamente, Matías explicó que Diego le pidió que fuese su vocero: "Me dijo 'no, no invitó a mi mujer y lo considero un agravio para mí'".

Fuente Paparazzi.com.