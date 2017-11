El Muñeco espera por Enzo Pérez

El mediocampista mendocino Enzo Pérez se entrenó este jueves de manera diferenciada en River , pero todo indica que será titular frente a Boca , por la octava fecha de la Superliga De acuerdo a lo informado por el club, el ex futbolista del Valencia padece un traumatismo en el glúteo derecho y, junto a Rodrigo Mora, Jorge Moreira, Luciano Lollo y Marcelo Saracchi, hizo tareas por separado del grupo.Los jugadores que fueron titulares en la derrota frente a Lanús hicieron por segundo día consecutivo ejercicios regenerativos.Si bien habrá que ver la evolución de Pérez, todo indica que el entrenador Marcelo Gallardo repetirá el once que cayó frente a Lanús.Ante Boca, el domingo a las 18.05 en el Monumental, jugarían: Germán Lux; Gonzalo Montiel, Jonatan Maidana, Javier Pinola, Milton Casco; Ignacio Fernández, Leonardo Ponzio, Enzo Pérez, Gonzalo Martínez, Ariel Rojas; Ignacio Scocco.Como Jorge Moreira y Marcelo Saracchi todavía no se recuperaron de sendos desgarros, continuarán como titulares Montiel y Casco.En tanto, Nicolás De la Cruz y Marcelo Larrondo se ausentaron con permiso de la práctica por diversos motivos: el uruguayo porque fue padre en las últimas horas y el mendocino, por haber sido operado nuevamente.A Larrondo se le realizó una artroscopía en la rodilla derecha y no podrá jugar hasta el año próximo.La intención era que el delantero pudiera comenzar con normalidad la pretemporada, pero este nuevo paso atrás retrasará los planes.Larrondo llegó a River proveniente de Rosario Central en junio de 2016 y sólo disputó catorce partidos, donde convirtió dos tantos y estuvo muy lejos de tener el nivel que había exhibido en el Canalla.