El tandilense Juan Martín Del Potro, número 6 del ranking mundial de la ATP y mejor sudamericano, aseguró este jueves que "el Nº 1 del ranking no se compara con haber ganado la Davis o a Federer en una final". Del Potro, quien inauguró seis canchas de tenis en el country Haras del Sur, donde es embajador, manifestó que sus triunfos en el comienzo de la temporada "generaron muchas expectativas sobre mí en la gente. Quizá este sea el mejor momento de mi carrera. No me sentí nunca antes tan a gusto dentro de una cancha".

"Sé lo que genero. Trato de hacer lo mejor posible. El número uno en el ranking no hace la felicidad. No se compara con haber ganado la Davis o ganarle una final a Roger (como la de Indian Wells"), expresó el tenista de 29 años. Sobre el ranking, Del Potro admitió que "lógicamente me importa un poco más que cuando estaba 1000 y pico, pero no me pone ansioso ni me genera una adrenalina extra. Me importa más haberle ganado una final a Federer como se la gané en Indian Wells que un puesto en el ranking".





copa-davis-2308880w640.jpg



Sobre Sebastián Prieto, su entrenador, Del Potro sostuvo que "estoy acompañado en los torneos y entrenamientos. tengo un equipo de trabajo muy bueno. La mirada de un coach es importante, ahora solo pienso en el tenis. Y además es una pregunta menos en las conferencias de prensa". El tandilense jugará tres que forman parte de la gira sobre polvo de ladrillo. Participará próximamente en los Masters 1000 de Madrid (6 al 13 de mayo) y Roma (13 al 20 de mayo), y en el Grand Slam sobre polvo, el Abierto de Francia, que comenzará el 27 de mayo en el complejo parisino de Roland Garros.