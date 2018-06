El nuevo destino de Rooney

El goleador inglés Wayne Rooney dejó el club inglés Everton para unirse al D.C. United de la Major League Soccer (MLS) este jueves, explicando que ansía el éxito estadounidense para cumplir un objetivo profesional.

El club norteamericano y su par de la Premier League inglesa anunciaron el acuerdo de una transferencia permanente, ya que Rooney estaba en un vuelo a Washington.

Rooney completará su traspaso cuando se abra el proceso de transferencias de la MLS el 10 de julio y debería estar con el equipo cuatro días después, cuando el asediado United juegue contra los Vancouver Whitecaps en el partido inaugural de su nuevo estadio.

"Es fantástico unirse al D.C. United en un momento tan emocionante en la historia del club, con la apertura del nuevo estadio en tan solo unas semanas", dijo Rooney en un comunicado.

"Mudarme a Estados Unidos y la MLS me da otra ambición profesional. Tengo hambre de éxito aquí y le daré al D.C. el 100%, como siempre he hecho para todos los equipos en los que he jugado", señaló el astro inglés.

Rooney, de 32 años, firmó un acuerdo de tres años y medio que se estima en unos 13 millones de dólares.

Sus 208 goles en 16 temporadas en la Premier League ocupan el segundo lugar en la lista de todos los tiempos.

"Cuando visité a principios de este verano quedé realmente impresionado con todos los que conocí conectado con el club (United), y por supuesto con el nuevo (estadio) Audi Field", dijo Rooney.

Rooney agregó que "ahora no puedo esperar a salir a la cancha con una camiseta del United y unirme a mis nuevos compañeros de equipo para llevar el éxito a este club".