El "palo" de Masche

Después de todo lo que se habló en torno al presente de la Selección, Javier Mascherano dijo lo suyo, durante la conferencia que ofreció junto a Claudio Tapia y Lucas Biglia:

"Hay un montón de mitos que se generan alrededor y no podemos estar puntualizando en cada uno. Cuando digo los mitos, hay varios. A mí se me ha acusado que en una final de Copa América le pegué una trompada a Banega, después de que errara un penal. Y todo eso queda en la nube, no pasa nada", explicó.

"Ayer (por el sábado) salió un video donde alguien del fútbol salió a decir cosas, un entrenador (por Caruso Lombardi), es una persona nefasta, nefasta inclusive para el fútbol argentino. Eso son los mitos. Está el que se los cree, que hay muchos, está el que lo deja pasar, y después están ustedes, que son los que los viralizan", disparó el Jefecito.