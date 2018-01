"El partido con Boca no se juega"

El presidente de la Liga Mendocina, Carlos Suraci, confirmó a UNO que el partido amistoso que deben jugar el próximo domingo 14 de enero Godoy Cruz con Boca en el Malvinas Argentinas no se jugará por una deuda que tiene Torneos y Competencias, empresa organizadora, por los cinco partidos que se jugaron de la Copa Argentina en el Estadio y no le dieron el porcentaje que le corresponde.

–¿Está en peligro el amistoso de Godoy Cruz con Boca Juniors en el Malvinas Argentinas?

-Hoy no se juega. Cuando se organizan partidos amistosos por empresas particulares se tienen que respetar los porcentajes con respecto a la recaudación, que es de 3 por ciento. Hace 15 años quedó reglamentado que los partidos que se realicen en el interior el 3 por ciento de lo que se recauda va a parar a las ligas locales.

–¿Nunca le pidieron autorización para jugar los encuentros por la Copa Argentina?

-Este año se jugaron 5 partidos por la Copa Argentina, donde nunca se nos pidió la autorización. Se jugaron y se llevaron 120 millones de pesos y nunca le dieron a la Liga lo que correspondía. La Subsecretaría de Deportes dio el visto bueno para alquilar el Malvinas Argentinas durante la Copa Argentina sin el aval de la Liga.

–¿Y como presidente reclamaste?

–Le hicimos una demanda judicial a Torneos y Competencias, que son los organizadores de la Copa Argentina. Nos solicitaron permiso para jugar este amistoso y la respuesta fue negativa porque en los encuentros de la Copa Argentina no pidieron autorización.

–¿Hay un contrato firmado de Torneos y Competencias con los dos clubes?

–Es así, hay un contrato firmado y arregló un canon con los dos clubes, esta vez sí la AFA nos manda la nota para pedir la autorización y la respuesta fue que no le dábamos el consentimiento hasta que no regularicen la deuda por los cinco partidos de la Copa Argentina.

–¿Pensás que va a ver una solución?

–Hoy Godoy Cruz con Boca no se juega salvo que haya un decreto de la provincia o de la AFA y vuelvan a pasar por encima a la Liga Mendocina. Si es así, iría a la Justicia tanto el Gobierno como la AFA si llegara a suceder esto. Las dos entidades son responsables, el Gobierno es propietario del estadio Malvinas Argentinas.

–¿Tuviste alguna comunicación de algún dirigente de torneos y Competencias?

–Hablé con Matías Calcaneo y me prometió que los primeros días de enero van a estar en Mendoza. Hoy el partido amistoso de Godoy Cruz con Boca reglamentariamente no se juega en Mendoza, veremos si llegamos a un acuerdo para que se dispute.

"A Mansur no le atendí el teléfono"

Carlos Suraci está molesto con el presidente de Godoy Cruz, José Mansur, porque nunca lo atendió por el tema del Torneo Vendimia que finalmente no se jugará y ahora el titular del Tomba lo llamó por el amistoso con Boca que corre peligro.

"Me llamó el presidente de Godoy Cruz, José Mansur, por el amistoso, pero no lo atendí, en respuesta a la poca atención que tuvo con la Liga Mendocina para cerrar el torneo Vendimia. Estuvimos dos semanas llamándole y nunca fuimos atendidos", disparó.

Carlos Suraci integra la comisión directiva y habló de su relación con el presidente Mansur y dijo: "Tenemos diferencias de conceptos, no tengo que ser obsecuente y opinar de la misma manera que él en algunas cosas. Él lo sabe y yo también se lo hago saber".

"Hoy se perjudica Godoy Cruz porque tiene un importante cachet para jugar este amistoso con Boca Juniors. Hoy yo tengo que defender los intereses de la Liga Mendocina y mi intención no es dañar a Godoy Cruz, pero tampoco puedo perjudicar a los 32 equipos que integran la Liga Mendocina".

Suraci no está de acuerdo con los amistosos que el Tomba jugará con Banfield y Quilmes y no jugar el Vendimia. "No me hubiera ido a jugar amistosos a Buenos Aires y gastar 20.000 pesos para jugar dos partidos a puertas cerradas a cambio de haber recibido 80.000 pesos para jugar con Huracán e Independiente Rivadavia. Tuvo la última palabra y lo hizo saber no atendiendo el teléfono", cerró.

Fuente: Ovación Mendoza