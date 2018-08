El Patón habló de la Selección y dejó una frase fuerte

Tras la pálida imagen que dejó la Selección argentina en Rusia 2018 y el posterior alejamiento de Jorge Sampaoli del cargo de técnico, pocas certezas hubo desde AFA para encontrar el reemplazante del casildense.

Lo concreto fue que el presidente de la casa madre Claudio Tapia designó a Lionel Scaloni de manera interina.

Edgardo Bauza, quien dirigió a la Selección argentina antes de Sampaoli, habló al respecto de la designación del nuevo director técnico y dejó una frase que dejó tela para cortar.

"Me sorprende que alguien no quiera dirigir a la Selección. No sé los motivos, pero creo que no hay nada más lindo que dirigir al equipo nacional", lanzó el técnico de Rosario Central.

Además, habló de Diego Simeone y le envió un mensaje a Scaloni. "Yo pensé que Simeone, por lo que viene haciendo, iba a ser uno de los candidatos. También creí que Gallardo podía estar... Ahora está Scaloni, le deseo mucha suerte y si le va bien en estos partidos, tal vez pueda seguir", completó el Patón.

¿Para quién fue el palito, Patón?