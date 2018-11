El peor día del Pipita Higuaín y su pedido de disculpas

Tras el partido y su mala actuación, Higuaín se volcó a las redes sociales para dirigirse a los hin-chas del Milan con mucho pesar: “Quiero pedir disculpas a todos por el comportamiento de ayer de la expulsión, al equipo, a la sociedad, a los hinchas que a pesar de lo ayer me demuestran su cariño todo el tiempo. Somos personas también y tenemos sentimientos pero me hago responsa-ble y espero que no vuelva a suceder. Algunos lo entenderán otros no. Igualmente pido disculpas a todos. Que tengan una linda vida”.