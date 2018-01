El Pipita te dejó un mensajito

El delantero Gonzalo "Pipita" Higuaín, que el sábado último señaló un tanto en el triunfo por 2-0 de la Juventus sobre el Chievo Verona, por el campeonato de Serie a de Italia, declaró que "yo nunca me olvidé de cómo se marcan los goles".



"La no convocatoria en la Selección nunca me condicionó para no señalar en mi equipo. Al contrario, siempre me esforcé para poder recuperar mi puesto. Yo no escucho nunca las críticas ni las felicitaciones, hago siempre mi trabajo de la mejor manera posible", dijo Higuaín en una entrevista con el diario La Gazzetta dello Sport.



El atacante, que será convocado por Jorge Sampaoli para los próximos amistosos de la selección argentina tras varias ausencias, reafirmó en la entrevista que "yo nunca me olvidé de cómo se marcan los goles".