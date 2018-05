El Pirata de la margen lidera el fútbol de ascenso

La quinta jornada del certamen de primera B tuvo muchísimos goles y equipos que poco a poco se van perfilando para luchar por el ascenso.

Resultados

Cuadro Nacional vs. San Martín (Salto de las Rosas): 1-2

Árbitro: Aníbal Hernández

Goles: PT: 27´ Martín Ortego (SM). ST: 3´ Marcos Olguín (CN), 18´ Leonardo Melzi (SM)









La Llave vs. Sportivo Balloffet: 1-5

Árbitro: Enrique Luppi

Goles: Gustavo Cruzate x3 (SB), Fernando Osorio (SB), Jonathan Miranda (SB), Santiago Calderón (LLl)

Incidencias: arquero de La Llave contuvo un penal a Hidalgo (SB)

Expulsados: Lucas González (SB), Yamil Martínez (LLl)









El Porvenir vs. Atuel Norte: 6-2

Árbitro: Cristian Morales

Goles: Jonathan Silva x2 (EP), Ignacio Leguizamón (EP), Ángel Rodríguez (EP), Gabriel Camiletti (EP), Brian Cabeza (EP), Luciano Vera (AN), Matías Valenzuela (AN)









Vialidad Nacional (Malargüe) vs. Deportivo Malargüe: 3-0

Árbitro: Ezequiel Gerry

Goles: Rodrigo Cara x2 (VN), Jonathan osorio (VN)

Expulsado: Enrique Palma (DM)





El Tropezón vs. Atlético San Luis: 3-1

Árbitro: Emanuel Antequera

Goles: PT: 16´ Gino Listello (ASL), 39´ Lucas González (ET). ST: 21´ Sebastián Marcos (ET), 40´ Enrique Cayla (ET)

Expulsados: ST: 37´ Rodrigo Vega (ASL), 45´ Jesús Rojas (ASL)





Posiciones

1° Sportivo Balloffet 13 puntos

2° San Martín (Salto de las Rosas) 11

3° Cuadro Nacional 10

4° Vialidad Nacional 9

5° El Tropezón 7

6° Deportivo Malargüe 6

7° El Porvenir 5

8° Atlético San Luis 4

9° Atuel Norte 4

10° La Llave 1