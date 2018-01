El plan de Centurión para volver a Boca

Está todo en caminado pero la pelota la tiene el Genoa. El club dueño del pase de Ricardo Centurión debe aceptar darlo a préstamo sin cargo a Boca para que se concrete la vuelta del delantero.

Centurión le pidió a su representante que dé marcha atrás en la negociación con el Málaga de España y, tras pedirle disculpas a Daniel Angelici por su comportamiento en Boca, hará todo lo posible para lograr la cesión.

"No sé si Centurión irá a Málaga", había advertido el directivo en una nota con TyC Sports tras contar que se contactó con el futbolista a través de Whatsapp.

"Es un buen chico, lo quieren sus compañeros, en el uno contra uno rompe líneas y hoy Boca no tiene un jugador como él. Lo que a mí no me gusta es el problema a resolver afuera, cuando sale con sus amigos", explicó Angelici.

La propuesta que Centurión le presentará al Genoa es un préstamo por un año con opción de compra. Mientras tanto, en le Málaga lo siguen esperando aunque no cayeron bien estos últimos movimientos y la demora del jugador en viajar a España.