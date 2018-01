El posteo en las redes que volvió locos a los hinchas de River

"A raíz de las noticias de los últimos días es que por primera vez quiero solicitar el apoyo de ustedes para una decisión que no ha sido fácil, pero sí muy elaborada en lo más íntimo de mi hogar. Como ustedes saben le he expresado a la junta del Club Atlético Nacional que me permitiera realizar un sueño que tuve desde siempre, que es jugar en un equipo muy importante de mi país", expresó Armani.



En la carta que publicó en su cuenta oficial de la red social Instagram, el arquero argentino de 31 años y que hace ocho temporadas que está en el club de Medellín, indicó que la idea de ir a River "es un anhelo como cualquier jugador tendría poder hacerlo".







Además, el arquero aclaró también que la oportunidad de volver a Argentina se le presenta "en un momento en el que familiarmente también hago falta cerca de los niños".



"Sin descartar que el hacerlo me podría dar una chance de estar más cerca de los ojos del cuerpo técnico de la selección de mi país a tan poco del mundial de Rusia 2018", agregó.



De todas formas el jugador que nació futbolísticamente en Ferro Carril Oeste, le pidió disculpas a la barra -"los incondicionales muchachos de LOS DEL SUR"-, ya que en su momento les prometió que se iba "a quedar a vivir en el club".



"Hoy les pido por primera vez algo muy difícil a toda la afición y es que me apoyen para poder cumplir mi sueño, con la promesa mía y de mi esposa que volveremos pronto, y habiéndome encargado personalmente de que nuestro amado club reciba la compensación económica que desea y se merece", enfatizó Armani.



Agradeció también al presidente del club colombiano, Andrés Botero, "quien se ha desvivido" por convencerlo de que se quede en Atlético Nacional.





Luego aclaró que se trata sólo de un "deseo" y que "no hay nada definido".









