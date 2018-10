El primer amistoso Argentina vs México ya tiene día, hora y cancha

Los seleccionados de fútbol de Argentina y México jugarán el primer amistoso de dos el próximo 16 de noviembre en estadio Kempes, de la capital de Córdoba, según fue confirmado oficialmente el jueves.





De acuerdo a los datos oficiales de Casa de Gobierno local, el evento fue acordado entre las autoridades del Gobierno de la provincia y la empresa World Eleven, organizadora de los partidos del seleccionado nacional argentino.





Por su parte el presidente de la Agencia Córdoba Turismo, Medardo Ligorria, precisó a la emisora local LV3 que el encuentro fue fijado para el viernes 16 de noviembre, a las 21, y que en el curso de la próxima semana se darán a conocer todos los detalles.





Se estima que el segundo amistoso será el martes 20, con escenario aún a definir.







¿Podría ser en Mendoza?







"No estamos afuera, pero estamos lejos de concretar algo. Expliqué que, en la situación en que lo podamos hacer, es con costo cero, y ante esa posibilidad, estamos como una plaza fija. No estamos descartados para nada, pero tampoco hemos concretado nada y no sé si va a pasar", había indicado el jueves Federico Chiapetta, subsecretario de Deportes de Mendoza.