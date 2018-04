El Prócer de gira por el Viejo Continente

Este miércoles una delegación compuesta por 66 personas del Belgrano Rugby Club emprenderá una histórica gira por Europa. Será la primera vez en la historia del club de un viaje al Viejo Continente.

Ultimando detalles y con la adrenalina lógica previa a un viaje tan especial, el presidente de la institución, Gonzalo Altamiranda, comentó los detalles de la gira.

"La idea surgió el año pasado de un grupo de dirigentes y se la contamos al cuerpo técnico y al plantel superior que enseguida se motivó muchísimo. Tanto los capitanes como los referentes del plantel se encargaron de todo, a tal punto que nuestra intervención fue mínima".

Y agregó: "Sacamos números, estudiamos los detalles pero siempre supimos que se podría concretar".

La delegación estará compuesta por 66 personas, de las cuales 48 son jugadores y el resto integrantes del cuerpo técnico, médicos y dirigentes.

Sobre todo entrenar

El dirigente del Prócer se refirió al objetivo del periplo europeo. "La idea es que la gira sea principalmente deportiva, por eso hemos tratado de llevar la mayor cantidad posible de jugadores. Queremos continuar con la pretemporada para llegar de la mejor manera al comienzo del torneo".

El viaje

La delegación partirá este miércoles rumbo a Londres. Y en suelo inglés se trasladarán hacia la ciudad de Dublín.

Luego de seis días en la capital de Irlanda, donde jugarán dos partidos amistosos (uno de ellos en la ciudad de Galway) ante equipos locales, el grupo regresará a terreno londinense.

En la capital de Inglaterra, Belgrano se medirá con el Saracens (con un equipo amateur), uno de los clubes más prestigiosos de Europa.

El 19 de abril se producirá el regreso de las Águilas a suelo sanrafaelino.

Serán en total catorce días de entrenamientos, sesiones de gimnasio, charlas, clínicas y partidos amistosos.

Lógicamente también habrá momentos para la diversión como así también conocer y visitar lugares importantes.

"Las sesiones de entrenamiento, los partidos más la convivencia nos van a ayudar a poner a punto el equipo ya que llegamos un jueves y debutamos en la competición cuyana dos días después", contó Gonzalo.

El plantel superior comenzó la pretemporada en febrero y hasta el momento ha disputado una importante cantidad de partidos amistosos.

Histórico

En la cuenta regresiva de la primera gira internacional, el máximo dirigente de la institución compartió sus sensaciones.

"Lamentablemente no me tocó como jugador pero me toca ahora que presido el club. Sin dudas va a quedar en el recuerdo de todos. Ojalá sea el comienzo de muchas".

En el Viejo Continente se sumarán algunos jugadores, como por ejemplo Federico Martínez, sanrafaelino que actualmente reside en Alemania.

"Fede es uno de los que más ha trabajado en la organización de la gira. Con él, al igual que otros como Tomy Stuart, seguramente nos vamos a reencontrar luego de varios años", comentó Gonzalo.

Refuerzo

Pese a que vive hace algunos años en Ecuador, Mauricio Hernández nacido y formado en la institución de la Isla del Río Diamante, arribará en las próximas horas a San Rafael para sumarse a la delegación.

Mientras dejan todo listo, estudios, trabajo y demás obligaciones, la gran mayoría cuenta los minutos que faltan.

Para algunos subirse a un avión será simplemente el comienzo de un viaje inolvidable.

Serán catorce días donde el rugby y la amistad fortalecerán su vínculo.

Dentro de tres días las Águilas harán realidad un sueño que hace algunos años parecía utópico.