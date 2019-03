"El que critica con mala leche no tiene idea lo que es representar a un país"

David Nalbandian fue uno de los mejores tenistas que tuvo nuestro país. El cordobés supo ocupar el tercer lugar del ranking ATP, mientras que ganó once títulos a lo largo de su carrera. Asimismo, en 2016 fue seleccionado como uno de los jugadores más destacados de la historia que nunca conquistó un título de Grand Slam (llegó a semifinales en Australian Open, Roland Garros y US Open, mientras que alcanzó la final en Wimbledon).

Tras aproximadamente seis años desde que anunció su retiro de la actividad profesional, el nacido en Unquillo habló sobre su presente, dejando en claro que perdió el interés por el tenis. "Me enteré de la victoria de Roger Federer en Australia 2018 por un amigo. Hoy veo muy poco tenis. Solamente cuando estoy en mi casa y no hay nada que ver o no tengo nada que hacer. Tal vez prendo la televisión y de casualidad hay un partido", reconoció el Rey.

No obstante, Nalbandian afirmó que practicó el deporte al máximo nivel, pese a que lo veía como un hobby. Además, hizo referencia a su papel como piloto de rally: "El tenis, obviamente, fue un trabajo que realicé con mucha pasión. Si no, es muy difícil hacerlo a alto nivel. Por otro lado, a los coches los veo como un hobby, en su momento eran mi válvula de escape para cargar pilas".

Por otro lado, el Gordo tuvo palabras para definir la forma de ser de los hinchas argentinos. "Vivimos en una sociedad muy exitista, y partiendo desde esa base es prácticamente imposible dejar conforme a todos. Si ganaste una, tienes que ganar dos. Si ganaste dos, tienes que ganar tres. Y si no ganaste ninguna tienes que ganar. Es muy difícil ser número uno, ganar la Davis o un Mundial. Se tienen que dar muchos factores", resaltó.

David mantuvo la misma línea y agregó: "Lo que me duele escuchando la crítica general es que yo estoy convencido de que los que primero quieren ganar son los jugadores. No me entra en la cabeza que haya jugadores que quieran entrar a perder. El que critica con mala leche a uno le molesta porque no tiene idea lo que significa entrar a representar a un país".