El Real Madrid no lo aprovechó y Cristiano Ronaldo se retiró fastidiado

Embed

El Real Madrid, con la presencia de Cristiano Ronaldo, igualó sin goles este sábado ante el Athletic de Bilbao, en un encuentro válido por la 14ª fecha de la Liga de España.El equipo merengue, ahora con 28 puntos, no logró el cometido de descontarle puntos al azulgrana de Messi, líder con 36 unidades, que este sábado igualó 2-2 en el Camp Nou con el Celta de Vigo.El delantero portugués no pudo ocultar su fastidio al finalizar el encuentro, por no haber podido aprovechar la igualdad del equipo de la Pulga.