El Relámpago ya tiene su rock

El grupo metalero Los Vikingos, lasherinos ellos, grabaron un demo del tema "Julio Pablo", dedicado al actual entrenador, responsable de otros tres títulos mundiales desde su gimnasio.





El grupo está integrado por: Eduardo Agüero (Bateria), Alejandro Chicho Carbajal (Guitarra y voz) y Alejandro Delgado (Bajo).





La estrella y la fama del púgil mendocino que le insufla nueva vida al boxeo local y argentino, Julio Pablo Chacón, no declina e inspira no sólo a deportistas, si no también a muchos artistas.Como si fuera poco tanto homenaje al Relámpago, ahora el medallista olímpico y ex campeón mundial pluma tiene un rock que recuerda sus hazañas.