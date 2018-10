"El resultado de River no influye para nada"

Lisandro Magallán es uno de los baluartes de Boca en la defensa. El ex jugador de Gimnasia y Esgrima de La Plata estuvo a punto de abandonar el club en el último mercado de pases pero las operaciones con el Ajax de Holanda se dilataron cuando ya todo parecía arreglado por lo que se quedó en el Xeneize. Ahora es uno de los referentes del plantel a pesar de su juventud, publicó el El Intransigente.



Tras el triunfo ante Palmeiras, ya más calmo por la tremenda jornada que se vivió el miércoles en La Bombonera, el jugador habló sobre la influencia de River en el ánimo de los jugadores xeneizes. "No influye nada porque nosotros estamos jugando nuestra semifinal, nuestro objetivo es llegar a la final, por lo que pasa del otro lado deberán preocuparse los otros dos equipos. No puedo estar buscando motivación en otro partido, ya es suficiente la camiseta de Boca y lo que estamos jugando".

El defensor también opinó acerca de las derrotas sufridas por Boca en los últimos Superclásicos. "Pienso que lo que pasó, pasó, no busco revancha porque no se puede volver el tiempo atrás. Ahora el objetivo es sumar un título sin importar quién esté enfrente. El objetivo es nuestro, la Copa Libertadores. No le va a dar mayor importancia a la Libertadores jugar contra un equipo o contra otro", comentó refiriéndose a una hipotética final.

El defensor de Boca, también habló acerca de los favoritismos en las semis de la Copa ya que –a priori- el Xeneize era el que llegaba con un presente más complicado. "Siempre se va a comentar, qué equipo le gusta más a uno u otro, pero nosotros siempre confiamos en nuestras habilidades y virtudes, si no, no tendríamos las expectativas muy arriba", relató.

"Los cuatro equipos que están en estas instancias son candidatos, porque el nivel es muy parejo", aseguró Magallán. "Nosotros el miércoles dimos un gran paso pero tenemos que confirmarlo en Brasil", explicó el zaguero palpitando el partido de vuelta ante Palmeiras que se jugará el miércoles.

Finalmente, Magallán valoró el aporte que hicieron los hinchas en La Bombonera que lució como en sus mejores épocas. "Boca arrastra una historia muy importante que con la gente y el estadio se hizo sentir y se notó. Nosotros pudimos acompañar ese entusiasmo. Falta, dimos un paso importante, sí, pero tenemos que ir a Brasil y jugar un mejor partido", cerró.