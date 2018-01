El sanjuanino que quiere presidir la Unión Argentina de Rugby

Juan Pablo GarcíaDesde Viña del MarPese a su bajo perfil, Marcelo Rodríguez no es un dirigente más en la actualidad del rugby argentino. El sanjuanino es uno de los candidatos a ser el próximo presidente de la Unión Argentina de Rugby y actualmente dirige a la Sudamérica Rugby. Como parte de esta última función estuvo el fin de semana en Viña del Mar y dialogó amablemente con Ovación.-El torneo se ha ido desarrollando en los últimos años aumentando el nivel de competencia y marcando el rumbo hacia el nuevo circuito continental que comenzará a jugarse a fin de año. Estamos muy conformes con el gran trabajo de organización tanto acá en Viña como en Punta del Este y con el crecimiento mostrado por todos los seleccionados sudamericanos. Hoy todos son muy competitivos.-De ser Sudamericano pasará a ser Americano. La idea es que sean 4 sedes, dos en el Norte y dos en el Sur, en noviembre-diciembre las del Norte y en enero las del Sur.-Han manifestado interés varios países como Chile, Uruguay y Perú en el Sur y Bermuda, Trinidad Tobago, México y Estados Unidos en el Norte. En marzo comenzará un proceso de licitación en el que los antecedentes van a ser importantes y en eso Chile y Uruguay claramente tienen una ventaja.-Es un evento de estándares muy altos y un costo elevado pero nada es imposible. Hay que trabajar mucho en muchos aspectos pero se puede. Chile tiene intenciones y lo ideal es que se complementen dos sedes de una misma región."Viene siendo un proceso político muy bueno, con muchas coincidencias entre las 25 uniones del país. Ha habido mucha madurez y creo que se ha dejado de lado la división entre Buenos Aires e interior. Todos pensamos lo mismo y las uniones están alineadas con el proyecto que tiene el rugby argentino", sostuvo Rodríguez.-Hoy se ha propuesto a dos candidatos: uno es Gabriel Travaglini y el otro soy yo, pero no tengo dudas de que vamos a conseguir formar una lista única.-Consideramos que más allá de su procedencia en este momento sería bueno que haya un presidente con experiencia en la gestión por todo lo que evolucionó el rugby argentino en los últimos años. Me parece que hay que discutir más el perfil de la persona elegida que si es de una unión o de otra. Perfectamente puede haber un presidente del interior y un vicepresidente de Buenos Aires.-Si, muy buena. La URBA tiene su lugar en la mesa de discusión y el diálogo es permanente. Buenos Aires tiene derecho a aspirar a tener la presidencia de la UAR y de hecho tiene un candidato, pero lo más importante es que las 25 uniones están convencidas de que el objetivo es conformar el mejor equipo posible para que conduzca al rugby argentino, sin importar si esas personas vienen de Formosa o de San Juan. Esa es la madurez que hay que destacar.-Más allá de quien ejerza la presidencia, que es muy importante, el equipo que conduzca la unión tendrá representantes de todas las regiones. No veo riesgo de que haya un cambio radical, he hablado con las 25 uniones del país y todas piensan de la misma manera.-La asamblea es en marzo pero estimo que a fines de febrero ya vamos a tener todo definido