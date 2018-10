El Santos de Brasil se burló de la peor manera del Rojo

"Llora!

No voy a llamar

No voy a llamar

Llegó la hora

Me vas a pagar

Puede llorar!

Puede llorar!



Es tu castigo

Se peleo conmigo

Sin tener por qué

Yo voy a festejar

Voy a festejar

Tu sufrimiento

Tu penar"

(Voy a Festejar)



@Independiente https://t.co/ECSYZLZqxD