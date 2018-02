El sueño y la ovalada en el rugby de España

Para Sebastián Caroci la vida es bella y su gran sueño se está haciendo realidad: jugar al rugby en el Viejo Continente. El ex jugador de San Jorge fichó para el Oxigar Belenos, único líder e invicto en la divisional de ascenso del rugby español.

"A través de un amigo con el que jugué en Liceo (Mendoza) envié un video y al parecer les gustó porque me llamaron y me ofrecieron un contrato", explicó Seba.

Caroci también compartió sus sensaciones tras recibir la confirmación del club de Asturias.

"Después de un 2017 muy duro, ésta fue la mejor noticia que podía llegar. Sentí una satisfacción enorme".

Con apenas una semana en suelo español, el sanrafaelino todavía transita el tradicional período de adaptación tanto a la ciudad como a sus nuevos compañeros.

"Acá los entrenamientos realmente son durísimos con mucha intensidad porque tenemos un entrenador que hace su trabajo de la mejor manera", afirmó.

Metas

En cuanto a los objetivos, el ex centro de San Jorge destacó. "La idea principal es poder ascender con Belenos y crecer tanto como jugador y como persona".

Por último a la hora de los agradecimientos Sebastián expresó que "gracias a mi familia y a mi novia porque sin ellos esto no hubiera pasado. Y a todos mis amigos que estuvieron en el último tiempo que fue durísimo".

Son días de ojos mojados por los recuerdos del pasado y de felicidad plena porque luego de tanto esfuerzo y sacrificio el rugbiers consiguió lo que tanto buscó, un sueño que se hizo realidad.

Cambio: de rojiblanco a albiazul

El Belenos Rugby Club (más conocido como Oxigar Belenos por razones de patrocinio) es un equipo español de rugby con sede en la ciudad de Avilés, fundado en 1998. Su estadio se ubica en la ciudad de Avilés y se llama "Santa Bárbara".

En su primera participación en el Campeonato de Asturias, el elenco de camiseta azul y blanca (a bastones horizontales) finalizó en la sexta posición.

En la temporada 2007-2008 logró el ascenso a la División de Honor B, sin embargo en el torneo siguiente terminó octavo y descendió.

Situación similar en 2013 cuando regresó a la División de Honor y al año siguiente perdió la categoría tras culminar en el último lugar.

En las últimas dos temporadas Belenos ha terminado como el mejor equipo de la fase regular, no obstante en los play off no ha podido conseguir el ascenso.

Viene bien

El Oxigar Belenos es el único líder e invicto en la Liga Norte. El club de Asturias integra la divisional de ascenso que organiza la Federación Española de Rugby.

Nuevo hogar

El sanrafaelino Sebastián Caroci vive actualmente en la ciudad de Avilés, situada en el Principado de Asturias, en el norte de la península ibérica.