El Tomba y el Verdinegro animarán una nueva edición de un viejo clásico

Este viernes por la noche, Godoy Cruz y San Martín de San Juan volverán a estar cara a cara, desde las 21.15, en el Malvinas Argentinas.Es el partido que los hinchas del Tomba esperan durante todo el año, y hoy será el día de ese gran compromiso, que se vive con mucho entusiasmo, expectativas y nadie se lo quiere perder.En cuanto a lo deportivo, el equipo de Diego Dabove se juega mucho, porque quiere llegar a los 50 puntos y poner un pie en la Copa Libertadores del 2019. Además, de ganar quedará a 3 puntos de Boca en esta recta final del torneo. Después de esta noche al Expreso le quedarán dos partidos.El Tomba llega con una racha de siete juegos sin derrotas, con seis triunfos consecutivos y un empate.Aunque los dos puntos que perdió en la cancha de Banfield lo relegaron un poco, las chances de pelearle el título a Boca Juniors no se pierden en Godoy Cruz, que tampoco olvida el objetivo central, clasificar a la Libertadores.Para esta noche, Dabove repetirá el mismo equipo que viene de empatar contra Banfield, ya que Juan Fernando Garro no se recuperó de una fascitis en el pie derecho y quedó descartado para el clásico. Victorio Ramis seguirá en la ofensiva junto al Morro García.San Martín no viene haciendo una buena campaña y el entrenador Walter Coyette realizaría dos cambios con respecto al equipo que jugó con Lanús. El ex Godoy Cruz Gabriel Carabajal ingresará por Barcelo y Matías Fissore por Magnín.Leonardo Burián, Luciano Abecasis, Diego Viera, Tomás Cardona, Fabrizio Angileri, Jalil Elías, Juan Andrada, Guillermo Fernández, Ángel González, Santiago García y Victorio Ramis. DT Diego DaboveLuis Ardente, Gonzalo Prosperi, Matías Escudero, Leandro Vega, Luis Olivera, Álvaro Fernandez, Matías Fissore, Marcos Gelabert, Claudio Mosca, Gabriel Carabajal y Claudio Spinelli. DTGastón CoyetteEstadio Malvinas ArgentinasÁrbitro Germán DelfinoHora 21.15