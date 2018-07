El turno de Icardi: las fotos que lo comprometen

Las fotos de Wanda Nara sin edición parecen haber pasado a un segundo plano luego que se conociera que su marido, el futbolista Mauro Icardi , fue retratado en un yate con otras mujeres.

Luis Ventuna confirmó que las imágenes son ciertas ya que él mismo las vio: "Las imágenes existen porque yo las vi, me las mandaron, pero no se pueden publicar si no pagás".

"Wanda sabe que se están ofreciendo, que están dando vueltas y que en cualquier momento explotan. Las fotos hablan, aunque a él se lo ve solo... no es que está franeleando con alguien, pero son muy contundentes", aseguró el periodista de espectáculos.

Embed