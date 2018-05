El último del Rolfi

Este sábado juegan Boca y Huracán y, más allá que será la última presentación del campeón, la noticia más importante será la despedida de Daniel Gastón Montenegro como futbolista profesional. A los 39 años, el Rolfi colgará definitivamente los botines en el club que lo vio debutar.

En una entrevista exclusiva con TNT Sports, el mediapunta se refirió a su retiro y soltó: "(Huracán) es algo especial. Es el lugar donde empecé y donde termino". Y agregó: "He vivido cosas buenas y cosas malas, pero me quedo con el final".

Sobre las causas de su retiro el Rolfi se expresó de esta manera: "Siempre fui una persona que trató de ser importante donde le tocó. Y en este momento no me siento con esa importancia. No soy alguien que le gusta afuera y jugar 20 o 30 minutos. Siempre quiero estar al máximo. Y ya en lo último no me sentía tan importante entonces era hora de dar un paso al costado".





Fuente: TNT Sports