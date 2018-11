El veredicto de la Conmebol

pablo perez ojo.JPG



El Xeneize no dejó que los médicos de la Conmebol revisaran a sus jugadores en el vestuario, por lo que la Conmebol no pudo constatar las heridas y este, de esa manera, no ve impedimento alguno para que el partido no se dispute.





pablo perez ojo1.JPG







Mirá la carta que emitió la Conmebol: