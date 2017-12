Elecciones en la Lepra: "Estamos dispuestos a alcanzar la unidad"

Pablo Gonzálezgonzalez.pablo@diariouno.com.arEn lo deportivo, y mientras el plantel y cuerpo técnico de Independiente Rivadavia están de vacaciones, su vida institucional está en pleno movimiento. Se sabe que en la última asamblea de la semana pasada quedó confirmado que habrá elecciones el 18 de febrero del año próximo.Por el momento existe una lista que se presentaría, la oficialista y será encabezada por Sergio Valeri, quien es apoyado por Leonardo López. La otra agrupación sería la del Caravanazo, pero desde este espacio aún no definen si se presentarán a elecciones.La intención de Sergio Valeri es lograr una lista única, es decir, la unidad, y que todos sigan trabajando juntos."Yo encabezaría la lista, pero queremos ver si hay unidad, nosotros estamos dispuestos a alcanzar la unidad. Tenemos toda la predisposición para unificar las listas", aclaró el único candidato a presidir la Lepra, Sergio Valeri.Además, se conoció que Fernando Colucci no seguirá ejerciendo el cargo de presidente. Vía Twitter, Colucci agradeció y afirmó que seguirá colaborando, pero desde otro lugar. Sobre esta situación, Valeri afirmó: "Yo no tenía idea de la decisión de Pato Colucci, no soy muy amigo de las redes sociales, pero si me lo comentaron. Me imagino que se tendrá que hacer cargo del club la parte oficialista que en este caso es Leo López, que es el vicepresidente".En cuanto a los objetivos que se han planteado en caso de asumir como máxima autoridad dijo: "El objetivo que tenemos es el ascenso; entrar entre los ocho mejores, estamos complicados, porque el descenso nos acecha, nos ha acechado siempre, pero la idea es no pensar en eso y pensar en el ascenso".Sin fútbol por el receso, el mundo Lepra sigue girando.