Ella es... ¿la culpable?

El tiro de Antoine Griezmann llega débil, centrado. Fernando Muslera pone las manos y el balón resbala a la red: Uruguay queda fuera de Rusia 2018 . ¿Sólo un error de uno de los arqueros más sólidos del Mundial?

Algunos creen que la escena tiene otra explicación, resumida en un nombre: "Telstar". La pelota del Mundial viene siendo criticada por varios arqueros que la acusan de hacer efectos extraños en el aire y ser resbalosa. Una situación que ya se había vivido en Sudáfrica 2010 con el balón "Jabulani", comparado entonces por el español Iker Casillas con "una pelota de playa".

"Vamos a seguir inventando balones, sí, sí... Que a los arqueros nos va a parecer cada vez más fácil intuir o adivinar las trayectorias", explotó ahora en Twitter Pepe Reina, arquero suplente de España, al ver el fallo de Muslera el viernes en cuartos de final.





Embed Vamos a seguir “inventando” balones si si...q a los porteros nos va a parecer cada vez más fácil “intuir o adivinar” las trayectorias “espectáculo” se busca de otro modo!! — Pepe Reina (@PReina25) 6 de julio de 2018





"¡El espectáculo se busca de otro modo!", lanzó a la FIFA. Reina fue uno de los primeros en criticar la "Telstar" ya en marzo por tener "una película de plástico que dificulta su agarre". "Te apuesto todo lo que quieras a que veremos al menos 35 goles de largo alcance en Rusia", avisó entonces, en una de las pocas predicciones acertadas para un Mundial lleno de sorpresas.

También el titular en el arco español, David De Gea, avisó que el esférico era "realmente extraño", algo que demostró en el debut con Portugal, cuando se le escapó de las manos un disparo de Cristiano Ronaldo. El alemán Marc André Ter-Stegen coincidió en que la "Telstar" "podría ser mejor, se mueve mucho". Rusia comenzó y De Gea no fue el único en tropezar.

Los goles a larga distancia se sucedieron —Firmino, Ángel Di María, Aleksandr Kolarov, Benjamin Pavard, Luka Modric— y las críticas al balón también: varios arqueros insistieron en que vuela de un modo extraño, como ocurría con el "Jabulani" hace ocho años. "Somos las víctimas de la FIFA y de esta evolución del fútbol", dijo el egipcio Essam Al-Hadari, el jugador más veterano de un Mundial a sus 45 años.

La nueva "Telstar Mechta" usada desde octavos tampoco convenció: "Hay alguna diferencia, pero sigue sin ser una pelota muy bonita para los arqueros", señaló el danés Kasper Schmeichel.

El "error" de Muslera

El error de Muslera reavivó el debate no sólo por su impacto decisivo sino también por ser protagonizado por un arquero que se caracteriza por no cometer errores y que había recibido solo un gol en todo el Mundial y en todo el año con la selección. "Mi error hundió las esperanzas", reconoció el arquero, que pidió perdón sin buscar ninguna excusa: "Las disculpas del caso, porque obviamente había una ilusión. En mi puesto se cometen algunos errores que nos llevan a salir".





Embed





Sí habló de los efectos del balón el otro protagonista de la jugada: Griezmann. "Cuando controlo la pelota me dan espacio y no pienso en otra cosa que tirar y hacer que el balón se mueva un poco", explicó sobre el gol. "Igual Muslera quiso despejar de una manera y no le salió. Pero el balón se ha movido un poco y eso ha podido hacer que se equivocara", añadió el atacante desde su perspectiva. El partido ya es historia, pero la polémica sigue abierta.