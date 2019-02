Emoción y un cerrado aplauso en el último adiós a Emiliano Sala en Progreso

En medio de un cerrado y sostenido aplauso, la pequeña localidad de Progreso despidió a Emiliano Sala, el futbolista trágicamente fallecido el mes pasado en un accidente aéreo en el Canal de la Mancha.

Minutos antes de las 16, el cortejo fúnebre con los restos del futbolista partió desde el club San Martín de Progreso, donde Emiliano había dado sus primeros como jugador antes de emigrar a Europa, hacia la ciudad de Santa Fe, donde sería cremado.

El cuerpo de Sala fue velado este sábado en su pueblo, donde fue recibido como un héroe entre lágrimas colectivas por parte de familiares y amigos antes de su cremación.

En medio de tanto dolor, los pedido y reclamos de justicia para esclarecer su muerte fueron una moneda corriente en las últimas horas entre los habitantes de Progreso.

tafarell.jpg



"Es algo que no termino de comprender y de aceptar, porque duele muchísimo. El pueblo se apagó, mi pueblo se apagó desde el 21 de enero, y desde ahí, bueno, hasta el día de hoy. Solamente pido resignación a la familia, a sus amigos, allegados", dijo entre lágrimas Lucía Torres, una vecina del pueblo.

"La verdad yo no entiendo mucho de esto. Me gustaría encontrar un responsable, alguien que me diga `bueno, pasó esto', pero solo la fatalidad parece que nos llevó a esto", dijo a los medios Mirta Taffarel, tía de Emiliano.

Minutos antes, el propio gobernador Miguel Lifschitz había llegado a la pequeña localidad del departamento Las Colonias para saludar a los familiares del jugador.

"Este es un día muy triste para esta localidad pequeña del departamento Las Colonias, conmocionada por esta realidad que le ha tocado vivir. Emiliano era un joven del que todos se sentían orgullosos aquí porque llegó a un lugar muy alto en el fútbol europeo en base a esfuerzo, trabajo, sacrificio", dijo el mandatario santafesino.

Emiliano Sala -quien había fichado para el Cardiff proveniente del Nantes- falleció el pasado 21 de enero cuando la avioneta en la que viajaba rumbo a a la capital de Gales se precipitó en el Canal de la Mancha.

Los restos de la nave fueron recién localizados el 3 de febrero luego de que la familia del jugador recaudara fondos para iniciar una búsqueda privada con David Mearns, un estadounidense especialista en la detección de naufragios, en colaboración con investigadores británicos.

La autopsia, reveló que la causa de muerte fue lesiones en cabeza y torso.

Sala era conocido y apreciado por todos en Progreso y también entre sus compañeros de los equipos en los que jugó. Para asistir al funeral y dar cierre a esta tragedia futbolística, el viernes llegaron a Argentina su amigo y compañero en el Nantes, Nicolas Pallois, y el técnico Neil Warnock del Cardiff, así como el director general del club, Ken Choo.

Mientras ambos clubes deben dirimir qué pasara con el monto del fichaje de Emiliano -unos 19 millones de dólares- el dolor y la tristeza inundaron las calles de Progreso, que despidió a su ciudadano más famoso con un cerrado, emotivo e inolvidable aplauso.