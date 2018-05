Empieza el Giro de Italia, en Jerusalén

espn.jpg

Veintidós equipos de ocho ciclistas cada uno, es decir, un total de 176 corredores, tomarán la salida en la 101ª edición del Giro de Italia, este viernes en Jerusalén.El holandés Tom Domoulin, último ganador de la prueba, partirá con el dorsal número uno, mientras que el 108 no se ha atribuido en memoria del corredor belga Wouter Weylandt, víctima de un accidente mortal en 2011 y que llevaba ese número.El británico Chris Froome (Sky) que tiene en suspenso su caso de dopaje anormal (Salbutamol), figura como uno de los grandes favoritos a pelearle el título al holandés Domoulin.El argentino Eduardo Sepúlveda, en el equipo Movistar, será el único ciclista de nuestro país en el pelotón.Este jueves se realizó la presentación de los equipos.Tom Dumoulin (NED), 2. Roy Curvers (NED), 3. Chad Haga (USA), 4. Chris Hamilton (AUS), 5. Lennard Hofstede (NED), 6. Sam Oomen (NED), 7. Laurens ten Dam (NED), 8. Louis Vervaeke (BEL).11. Alexandre Geniez (FRA), 12. François Bidard (FRA), 13. Mikaël Chérel (FRA), 14. Nico Denz (GER), 15. Hubert Dupont (FRA), 16. Quentin Jaurégui (FRA), 17. Matteo Montaguti (ITA), 18. Clément Venturini (FRA).21. Francesco Gavazzi (ITA), 22. Davide Ballerini (ITA), 23. Manuel Belletti (ITA), 24. Mattia Cattan eo (ITA), 25.Marco Frapporti (ITA), 26. Fausto Masnada (ITA), 27. Rodolfo Torres (COl), 28. Andrea Vendrame (ITA) .: 31. Miguel Ángel López (COL), 32. Pello Bilbao (ESP), 33. Jan Hirt (CZE), 34. Tanel Kangert (EST), 35. Alexey Lutsenko (KAZ), 36. Luis León Sánchez (ESP), 37. Davide Villella (ITA), 38. Andrey Zeits (KAZ).: 41. Domenico Pozzovivo (ITA), 42. Manuele Boaro (ITA), 43. Niccolo Bonifazio (ITA), 44. Matej Mohoric (SLO), 45. Antonio Nibali (ITA), 46. Domen Novak (SLO), 47. Kanstantsin Siutsou (BIE), 48. Giovanni Visconti (ITA) .51. Giulio Ciccone (ITA), 52. Simone Andreetta (ITA), 53. Enrico Barbin (ITA), 54. Andrea Guardini (ITA), 55. Mirco Maestri (ITA), 56. Manuel Senni (ITA), 57. Paolo Simion (ITA), 58. Alessandro Tonelli (ITA).61. Rohan Dennis (AUS), 62. Alessandro De Marchi (ITA), 63. Jempy Drucker (LUX), 64. Kilian Frankiny (SUI), 65. Nicolas Roche (IRL), 66. Jürgen Roelandts (BEL), 67. Francisco Ventoso (ESP), 68. Loïc Vliegen (BEL) .71. Davide Formolo (ITA), 72. Cesare Benedetti (ITA), 73. Sam Bennett (IRL), 74. Felix Grossschartner (AUT), 75. Patrick Konrad (AUT), 76. Christoph Pfingsten (GER), 77. Rudi Selig (GER), 78. Andreas Schillinger (GER).: 81. Thibaut Pinot (FRA), 82. William Bonnet (FRA), 83. Matthieu Ladagnous (FRA), 84. Steve Morabito (SUI), 85. Georg Preidler (AUT), 86. Sébastien Reichenbach (SUI), 87. Anthony Roux (FRA), 88. Jérémy Roy (FRA).91. Ben Hermans (BEL), 92. Guillaume Boivin (CAN), 93. Zakkari Dempster (AUS), 94. Krits Neilands (LAT), 95. Guy Niv (ISR), 96. Ruben Plaza (ESP), 97. Kristian Sbaragli (ITA), 98. Guy Sagiv (ISR).: 101. Tim Wellens (BEL), 102. Sander Armée (BEL), 103. Lars Bak (DEN), 104. Victor Campenaerts (BEL), 105. Jens Debusschere (BEL), 106. Frederik Frison (BEL), 107. Adam Hansen (AUS), 109. Tosh Van der Sande (BEL).: 111. Esteban Chaves (COL), 112. Sam Bewley (NZL), 113. Jack Haig (AUS), 114. Chris Juul-Jensen (DEN), 115. Roman Kreuziger (CZE), 116. Mikel Nieve (ESP), 117. Svein Tuft (CAN), 118. Simon Yates (GBR).: 121. Carlos Betancur (COL), 122. Richard Carapaz (EQU), 123. Victor De la Parte (ESP), 124. Rubén Fernández (ESP), 125. Antonio Pedrero (ESP), 126. Dayer Quintana (COL), 127. Eduardo Sepúlveda (ARG), 128. Rafael Valls (ESP) .: 131. Elia Viviani (ITA), 132. Eros Capecchi (ITA), 133. Rémi Cavagna (FRA), 134. Michael Morkov (DEN), 135. Fabio Sabatini (ITA), 136. Maximilian Schachmann (GER), 137. Florian Sénéchal (FRA), 138. Zdenek Stybar (CZE).: 141. Louis Meintjes (RSA), 142. Igor Anton (ESP), 143. Natnael Berhane (ERI), 144. Ryan Gibbons (RSA), 145. Ben King (USA), 146. Ben OConnor (AUS), 147. Jacques Janse van Rensburg (RSA), 148. Jaco Venter (RSA) .151. Nate Brown (USA), 152. Brendan Canty, 153. Hugh Carthy (GBR), 154. Mitch Docker (AUS), 155. Joe Dombrowski (USA), 156. Sacha Modolo (ITA), 157. Tom Van Asbroeck (BEL), 158. Michael Woods (CAN).161. Maxim Belkov (RUS), 162. Alex Dowsett (GBR), 163. José Goncalves (POR), 164. Viacheslav Kuznetsov (RUS), 165. Maurits Lammertink (NED), 166. Tony Martin (GER), 167. Baptiste Planckaert (BEL), 168. Mads Würtz Schmidt (DEN) .171. Enrico Battaglin (ITA), 172. George Bennett (NZL), 173. Koen Bouwman (NED), 174. Jos van Emden (NED), 175. Robert Gesink (NED), 176. Gijs van Hoecke (BEL), 177. Bert-Jan Lindeman (NED), 178. Danny Van Poppel (NED).181. Chris Froome (GBR), 182. David De la Cruz (ESP), 183. Kenny Elissonde (FRA), 184. Sergio Henao (COL), 185. Vasil Kiryienka (BLR), 186. Christian Knees (GER), 187. Wout Poels (NED), 188. Salvatore Puccio (ITA).191. Gianluca Brambilla (ITA), 192. Laurent Didier (LUX), 193. Niklas Eg (DEN), 194. Markel Irizar (ESP), 195. Ryan Mullen (IRL), 196. Jarlinson Pantano (COL), 197. Mads Pedersen (DEN), 198. Boy van Poppel (NED) .: 201. Fabio Aru (ITA), 202. Darwin Atapuma (COL), 203. Valerio Conti (ITA), 204. Vegard Laengen (NOR), 205. Marco Marcato (ITA), 206. Manuele Mori (ITA), 207. Jan Polanc (SLO), 208. Diego Ulissi (ITA) .211. Jakub Mareczko (ITA), 212. Liam Bertazzo (ITA), 213. Marco Coledan (ITA), 214. Giuseppe Fonzi (ITA), 215. Jacopo Mosca (ITA), 216. Alex Turrin (ITA), 217. Edoardo Zardini (ITA), 218. Eugert Zhupa (ALB).