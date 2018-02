"En Boca me dijeron que no estaba a la altura del club"

El delantero de Racing Lautaro Martínez reveló que en Boca lo rechazaron cuando tenía 15 años y evitó dar precisiones sobre su futuro, que pareciera estar en el Inter de Italia."Me probé en San Lorenzo y en Boca y en ambos me rechazaron.", sorprendió en una entrevista concedida al Súper Mitre Deportivo.Consultado por el seguimiento que hace Jorge Sampaoli, entrenador de la Selección argentina, dijo que "me venga a ver a un entrenamiento es un orgullo para mí"."Sería una locura pensar una dupla con Messi en la Selección. Primero me encantaría conocerlo, agradecerle el fútbol y cómo nos representa a nosotros", afirmó quien es evaluado como una opción para la delantera en Rusia 2018.Luego de haber estado cerca de marcharse al Atlético de Madrid, el pase de Martínez al Inter parece encaminarse en una cifra cercana a los 17 millones de euros.Sin embargo, el futbolista de Racing evitó dar precisiones: "Trato de entregarme al máximo y estar pendiente de este club., obviamente después decidiré yo".