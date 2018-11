En breve se anunciará la pelea del regreso

Sergio Maravilla Martínez, ex campeón del mundo del peso superwelter y medio que se retiró en 2015, aseguró que su regreso al boxeo es un hecho y que "en pocos días" se definirá el rival, el lugar y la fecha del combate en el que retornará al ring.

En una entrevista con EFE en España, el púgil argentino explicó que lleva entrenándose desde abril de la mano del preparador Tinín Rodríguez, en el barrio madrileño de Vallecas.

"Volví a entrenar y vuelvo a boxear. Es una locura, pero qué bendita locura", el boxeador nacido en Quilmes.

Tras el frustrado intento de revancha con Julio César Chávez Jr, al que ganó en 2012 y con el que se aireó una posible pelea a través de las redes sociales que estuvo a punto de firmarse para este 17 de noviembre, aseguró que "faltó la firma" del púgil mexicano.

"No quiso firmar, no pudo, tenía problemas con el peso, porque no iba a llegar con los 76 kilos que habíamos acordado y no se firmó. Si no, el 17 de noviembre tendría que estar combatiendo contra él en Las Vegas (Estados Unidos)", tiró el argentino.

Sobre el combate que marcará su regreso al boxeo dijo: "Creo que va a salir en muy pocos días, no hablo de semanas, creo que en días se va a definir un nuevo combate. Hay que ver que sea atractivo para mí, porque no quiero cualquier combate. Si voy a volver, quiero hacerlo bien".

Y agregó: "Estoy disfrutando mucho este momento. Cuando empecé a entrenar pensé, no sé si voy a completar un entrenamiento para un combate porque es físicamente duro. En caso de hacerlo, no sé si me voy a animar a subir al ring; y en caso de subir no sé si estaré capacitado para pelear o para ganar".

"Pero sé perfectamente y tengo muy claro que ahora voy a disfrutar cada día de entrenamiento, cada día que pasa ahora lo voy a disfrutar, cosa que antes no hacía. Antes cuando era campeón había días que disfrutaba y días que no, pero no me daba cuenta, vivía una vorágine vertiginosa, con tantas ganas de no fallar, no equivocarte, no perder puestos en el ránking o no quedar fuera del mercado... Hoy en día no, ya con la edad que tengo es otra historia. Ahora voy a disfrutar", puntualizó el argentino.