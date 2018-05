En Chile están recalientes con Centurión por el festejo "cobarde"

Embed EL MOTIVO DEL ENOJO#LibertadoresxFOX | Ricardo Centurión le gritó el gol en la cara a Lorenzo Reyes, causando la reacción del chileno que terminó expulsado. pic.twitter.com/uCbaELwUZg — FOX Sports Argentina (@FOXSportsArg) 4 de mayo de 2018

La prensa deportiva chilena calificó como "provocativa" la actitud de Ricardo Adrián Centuríón al gritarle en la cara el gol de Racing a Lorenzo Reyes, de Universidad de Chile, en el triunfo de la academia por 1-0 en Avellaneda, por la quinta fecha del Grupo E de la Libertadores.El diariocalificó de "cobarde" la actitud de Centurión y señaló que "el volante de Racing le gritó el gol en la cara al volante azul, lo que generó la agresión del ex Huachipato, que le arrojó un manotazo en la cara, y que terminó con la tarjeta roja en la Libertadores"."Tras el tanto de Alejandro Donatti, Centurión celebró el tanto gritándoselo en la cara a Lorenzo Reyes, una provocación innecesaria y totalmente evitable de un futbolista díscolo que siempre está al borde de los hechos polémicos, dentro y fuera de la cancha", consideró el periódico.Por otra parte, se dijo que "a la 'U' no le alcanzó con el coraje y perdió ante Racing para quedar colgando en la Libertadores" y que el conjunto trasandino "luchó dignamente, manteniendo esperanzas, si el ranking lo favorece de clasificar a la Copa Sudamericana A su turno,tituló "la 'U' juega un buen partido, pero igual cae ante Racing y queda prácticamente fuera de la Libertadores" y agregó que "el cuadro azul perdió por la mínima y pese a que matemáticamente aún tiene opciones, la pésima diferencia de goles lo deja casi sin chances de ir a octavos".También se dijo que "en la celebración del gol de Racing, Ricardo Centurión le gritó el tanto a Lorenzo Reyes, quien lo encaró y se fue expulsado".Por su parte,consideró que " Lolo Reyes explotó por la burla de Centurión" y que "el jugador de Racing sacó de las casillas al jugador chileno y provocó su expulsión".El periódico también elogió la la labor del argentino Fernando De Paul (ex Unión de Álvarez de Rosario que ocupó el arco de la Universidad de Chile en reemplazo de Jhonny Herrera).En el mismo orden,indicó que de Paul, "relegado a ocupar un puesto secundario en la 'U' pasó a ocupar un rol protagónico, reemplazando a un peso pesado del plantel".