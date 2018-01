En el choque de los Gasol, los Spurs se quedaron con la victoria

San Antonio Spurs, sin el escolta bahiense Emanuel Ginóbili por quinto cotejo consecutivo, venció como visita a Memphis Grizzlies, por 123 a 114, en uno de los partidos jugados por la fase regular de la NBA El cotejo se desarrolló en el FedExForum de Memphis y los Spurs, además de la ausencia de Ginóbili por una lesión muscular, a causa de la que no juega desde el 15 de enero, no contó con el pivote LaMarcus Aldridge, que tuvo descanso, y el alero Kawhi Leonard, que también está enfermo.El goleador de Spurs fue Patty Mills con 15 tantos (2-3 en dobles, 3-7 en triples y 2-2 en libres), mientras que en Grizzlies el español Marc Gasol sumó 18.Otros resultados y goleadores: Detroit Pistons 95 (Drummond 30)-Utah Jazz 98 (Gobert 15 y Mitchell 15), Indiana Pacers 116 (Young 22)-Phoenix Suns 101 (J. Jackson 20), Philadelphia Sixers 115 (Embiid 22)-Chicago Bulls 101 (Portis 22).Charlotte Hornets 96 (Howard 22)-New Orleans Pelicans 101 (A. Davis 19 y Holiday 19), Atlanta Hawks 93 (Schroder 20)-Toronto Raptors 108 (Van Vleet 19), Dallas Mavericks 97 (Matthews 29)-Houston Rockets 104 (Harden 25), Portland Trail Blazers 123 (Lillard 31)-Minnesota Timberwolves 114 (Wiggins 24) y LA Clippers 102 (Griffin 23)-Boston Centics 113 (Irving 20).Hoy jugarán Sacramento Kings-Miami Heat, Washington Wizards-Oklahoma City Thunder, New York Knikcs-Denver Nuggets y Minnesota Timberwolves-Golden State Warriors.