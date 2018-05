En el "Vendimia", San Jorge fue el Rey

En un partido correspondiente a la 1° fecha del torneo "Vendimia" que organiza la Unión de Rugby de Cuyo, San Jorge de adueñó del clásico sanrafaelino al derrotar a Belgrano por 36 a 18.

Un match con alternativas cambiantes, donde en ráfagas de buen juego aparecieron los tries, dentro de ese panorama el dueño de casa sacó máximo provecho de las fallas de su rival para quedarse con la victoria.

Síntesis

San Jorge: Alexis Bravo, Rodrigo Moreno, Juan Rodríguez, Julián Antequera, Julián González, Daniel Castro, Andrés Mateos, Danilo Camiletti, Josué Gil Pons, Federico Carrión, Diego Marchese, Juan Manuel Varas, Francisco Mora y Sebastián Farina.

Suplentes: Juan Manuel Vega, Maximiliano Svabas, Ignacio Staszkiewicz, Julián Fernández, Matías Hernández, Nicolás Márquez, Ignacio Alias, Bruno Lira, Eusebio Moreno.

Belgrano: José Manresa, Juan Álvarez, Juan Cruz Menjibar, Juan San Esteban, Matías Pérez, Andrés Morant, Fausto Fortunato, Ramiro Sosa, Mauricio Morbidelli, Federico Galdón, Gonzalo Boschín, Bernardo Ulrich, Nicolás Solorza, Ángel Vásquez, Matías Suter.

Suplentes: Leandro Cattai, Julio Martín, Bruno Rosales, Gabriel Sessa, Gabriel Villalobos, Francisco Rugoso, Matías Evangelista y Manuel Cosendo.

Tantos: PT: 7′ Try de Camiletti -Conv.- Pons (SJ), 12′ y 17′ penales de Galdón (B), 32′ Try de Farina (SJ), 40′ Try de Manresa-Conv- Galdón- (B). ST: 4′ Try de Solorza(B), 12′ Try de Scrum-Conv- Pons (SJ), 19′ Try de Mateos-Conv-Pons (SJ), 30′ Penal de Pons (SJ), 39′ Try de Pons-Conv-Pons (SJ).