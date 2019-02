Mario Kempes, la máxima figura de la Selección Nacional en el título Mundial de 1978, consideró que "en este momento no es bueno que lo llamen a Messi" durante una entrevista con El Intrasingente, realizada en Miami donde presentó su libro autobiográfico El Matador.

"Todos lo respetan a Messi; todos respetamos a Messi. Pero si vos tenés a Messi, la personalidad de cada uno de los compañeros se achica y no son ellos mismos. Si te llaman a la Selección es porque estás funcionando bien en tu equipo, pero llegas a la cancha con la camiseta de la Selección y lo primero que haces es dársela a Messi, que resuelva, que haga los goles, que tire los tiros libres. Por eso yo creo que en este momento no es bueno que lo llamen y trabajen unos meses con los muchachos que están convocados", consideró el cordobés.

El problema de la Selección: "Esos muchachos llevan 12 años conviviendo juntos. Se tienen mucho respeto y por eso, quizás, tienen miedo de decirle al compañero 'corré, meté', lo que se dicen dentro de la cancha. A lo mejor se ofenden porque son como hermanos".

¿Messi o Maradona?: "Hemos tenido suerte de tener a estos dos jugadores. A nivel individual, Messi le roba a Maradona, pero sigue estando esa estrellita de campeón del mundo, y es la que sigue fregando a Messi".

¿Bilardo y Menotti?: "A Bilardo no lo tuve nunca como técnico, pero cuentan que a veces a las 4 de la mañana los llamaba a todos para pasarles un video. Es lo que dicen. Ha salido campeón del mundo, cosas buenas debe tener. Él tenía una figura como Diego y lo rodeó de muy buenos jugadores; Menotti no tenía ninguna figura. La figura salió después del último partido, como siempre pasa en todos los Mundiales".

La próxima figura argentina: "Todos estábamos pensando en Dybala y estamos esperando que sea él, pero todavía no se lo cree. En la Juve tiene partidazos, pero no llega a acelerar, no sabe el potencial que tiene, cuando él se crea eso, yo creo que va a explotar".