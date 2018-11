En la previa de la final entre Boca y River, ¿cuál es el plantel más caro?

Según el sitio de datos especializado Transfermarkt, el plantel de Boca está mejor cotizado que el de River . Entre ambos hay una diferencia de 46 millones de dólares: 132 del Xeneize contra 85 del Millonario.

El futbolista más caro en el Xeneize es Cristian Pavón, quien está cotizado en más de 22 millones de dólares. Del otro lado, es el mendocino Gonzalo Martínez el más "valioso": US$ 17M.

Boca es superior en todas las líneas a River, pero la mayor igualdad se da en el mediocampo: US$ 34,28M contra US$ 29,7M. En cambio, la gran diferencia a favor de los de la Ribera se produce en la delantera: US$ 55,20M ante US$ 33,99M.

En la única de las cuatro líneas del campo en la que el Millonario tiene al jugador más caro es en la defensa, ya que Lucas Martínez Quarta está valuado en US$ 7,42M, contra los US$ 6,85M que vale el colombiano Frank Fabra, lesionado y al margen de esta final.

Fuente: TyC Sports