En la Superliga, hay otro técnico que dejará su cargo

Néstor Gorosito dejará la dirección técnica de San Martín, de San Juan, el próximo lunes, después de que los cuyanos reciban a Defensa y Justicia por la duodécima jornada de la Superliga, pese a que su equipo está en zona de clasificación a la Copa Sudamericana, por "razones económicas", anticipó el titular de la entidad, Jorge Miadosqui.

Gorosito sumó desde su llegada a San Martín una estadística muy pareja, ya que acumula nueve triunfos, nueve empates y nueve derrotas.

El contrato de Gorosito vence a mediados de 2018, cuando finalice la Superliga, pero Miadosqui advirtió que el entrenador "pidió una plata que San Martín no puede pagar y ahí se cortó la vinculación. Es que acá nadie es imprescindible y los números que él maneja son una barbaridad para nosotros".

"Le hicimos una propuesta y no hubo respuesta. No podemos hipotecar el club. Igual me pregunto si el técnico tenía ganas de seguir. Estamos hablando de mucho más de un 30 por ciento de aumento. Por ahí es una forma de irse, pidiendo algo que saben que no se puede alcanzar", lanzó Miadosqui.

Gorosito, claro, hizo su descargo cuando en San Juan no se hablaba de otra cosa. "Me gustaría quedarme, pero la dirigencia es la que tiene que decidirlo, porque nosotros ya bajamos dos veces nuestras pretensiones", le "devolvió" gentilezas "Pipo".

Y con su salida, desde el lunes habrá 16 directores técnicos que se habrán marchado de sus puestos y uno en duda, cuando apenas se habrán jugado 12 fechas de esta primera edición de la Superliga.

La mayoría sufrió los "rigores" de la Superliga, mientras que en algunos otros casos también influyeron algunos fallidos a nivel internacional, tales los casos de los uruguayos Diego Aguirre en San Lorenzo y Mauricio Larriera en Godoy Cruz y Pablo Lavallén en Atlético Tucumán.

La nómina completa (Ricardo Caruso Lombardi también se alejará de Tigre después de la duodécima fecha) de entrenadores que ya se fueron o se alejarán de sus cargos en las próximas horas es la siguiente:

Sebastián Méndez (Belgrano), Omar De Felippe (Vélez), Gustavo Alvarez (Temperley), Diego Aguirre (San Lorenzo), Diego Cocca (Racing), Mauricio Larriera (Godoy Cruz), Jorge Almirón (Lanús), Ricardo Caruso Lombardi (Tigre), Néstor Gorosito (San Martín de San Juan), Gustavo Matosas (Estudiantes), Nelson Vivas (Defensa y Justicia), Walter Coyette (Chacarita Juniors), Paolo Montero (Rosario Central), Pablo Lavallén (Atlético Tucumán), Mario Sciacqua (Olimpo) y Rubén Forestello (Patronato), que en las próximas horas también puede alejarse de Olimpo, tras la salida del presidente, Alfredo Dagna.

Si esto último se concreta y no se suma algún otro entrenador de última hora, al término de la duodécima fecha de la Superliga, la última de 2017, serán 17 los clubes que se habrán quedado sin técnicos, siendo el "Yagui" Forestello el único que se irá de dos instituciones en apenas una docena de jornadas.